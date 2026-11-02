Генштаб Польщі видалив допис про маніпуляції протестами — Interia

Генеральний штаб Війська Польського видалив із платформи X допис із попередженням про можливе зовнішнє маніпулювання суспільними протестами. Публікація з’явилася на тлі напруження навколо Конституційного трибуналу Польщі, повідомляє Interia. За даними видання, про допис спершу повідомив портал Niezależna.pl, який звернувся по коментар до речника Генштабу.

Попередження про астротерфінг

У понеділок Генштаб оприлюднив повідомлення під заголовком «ASTROTURFING — NIEBEZPIECZNA GRA». У ньому військові описали механізми маніпулювання суспільними настроями та зазначили, що такі дії можуть використовувати суб’єкти, які діють на шкоду безпеці держави.

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У повідомленні також ішлося, що суспільне невдоволення можуть використовувати зовнішні суб’єкти для досягнення власних цілей, які можуть суперечити національним інтересам Польщі. Генштаб наголосив на тонкій межі між демократичною демонстрацією суспільного невдоволення та спланованими операціями суб’єктів, ворожих країні.

Реакція речника

Публікація збіглася в часі з демонстраціями, пов’язаними з ситуацією навколо Конституційного трибуналу, після чого її видалили. Речник Генерального штабу полковник Марек Пєтшак визнав, що повідомлення необережно вписалося в поточну ситуацію.

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