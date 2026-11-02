Sztab Generalny WP usunął wpis o manipulowaniu protestami — Interia

Sztab Generalny Wojska Polskiego usunął z platformy X wpis ostrzegający przed możliwym zewnętrznym manipulowaniem protestami społecznymi. Publikacja pojawiła się w czasie napięć wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego, informuje Interia. Według portalu o wpisie jako pierwszy poinformował serwis Niezależna.pl, który zwrócił się o komentarz do rzecznika Sztabu Generalnego.

Ostrzeżenie przed astroturfingiem

W poniedziałek Sztab Generalny opublikował komunikat zatytułowany „ASTROTURFING — NIEBEZPIECZNA GRA”. Wojskowi opisali w nim mechanizmy manipulowania nastrojami społecznymi i wskazali, że takie działania mogą być wykorzystywane przez podmioty działające na szkodę bezpieczeństwa państwa.

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W komunikacie zaznaczono również, że niezadowolenie społeczne może być wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne do realizacji własnych celów, które mogą być sprzeczne z interesami narodowymi Polski. Sztab Generalny podkreślił cienką granicę między demokratyczną manifestacją niezadowolenia społecznego a zaplanowanymi operacjami podmiotów wrogich państwu.

Reakcja rzecznika

Publikacja zbiegła się w czasie z demonstracjami związanymi z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, po czym została usunięta. Rzecznik Sztabu Generalnego, pułkownik Marek Pietrzak, przyznał, że komunikat nierozważnie wpisał się w bieżącą sytuację.

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