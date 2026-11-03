Według Interii, lotnisko Warszawa-Modlin zamknięto do odwołania po informacji o bombie na pokładzie Boeinga 737 MAX wykonującego lot z Londynu do Warszawy.

Awaryjne przekierowanie

Na pokładzie znajdowało się 181 osób. Samolot awaryjnie skierowano na lotnisko Warszawa-Modlin z powodu otrzymanej informacji o zagrożeniu.

Sprawdzenie informacji

Na miejscu pracują służby, w tym grupy pirotechniczne. Mają one sprawdzić informację o możliwym zagrożeniu na pokładzie samolotu.

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Sprawdzenie ma ustalić, czy zgłoszone zagrożenie się potwierdza. Portal nie podał jego wyniku ani tego, kiedy lotnisko wznowi działalność.

Interia zaznaczyła, że dodatkowe informacje pojawią się później. Komunikat dotyczy awaryjnego przekierowania samolotu, a nie potwierdzenia obecności urządzenia wybuchowego.

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