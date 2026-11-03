По данным Interia, аэропорт Варшава-Модлин закрыли до дальнейшего уведомления после сообщения о бомбе на борту Boeing 737 MAX, выполнявшего рейс из Лондона в Варшаву.

Экстренное перенаправление

На борту находился 181 человек. Самолет экстренно направили в аэропорт Варшава-Модлин из-за полученной информации об угрозе.

Проверка сообщения

На месте работают службы, в том числе пиротехнические группы. Они должны проверить сообщение о возможной опасности на борту самолета.

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Проверка должна установить, подтверждается ли заявленная угроза. Издание не сообщило о ее результате или о том, когда аэропорт возобновит работу.

Interia отметила, что дополнительная информация появится позже. В сообщении говорится об экстренном перенаправлении борта, а не о подтверждении наличия взрывного устройства.

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