Аэропорт Варшава-Модлин закрыли из-за сообщения о бомбе на рейсе — Interia
По данным Interia, аэропорт Варшава-Модлин закрыли до дальнейшего уведомления после сообщения о бомбе на борту Boeing 737 MAX, выполнявшего рейс из Лондона в Варшаву.
Экстренное перенаправление
На борту находился 181 человек. Самолет экстренно направили в аэропорт Варшава-Модлин из-за полученной информации об угрозе.
Проверка сообщения
На месте работают службы, в том числе пиротехнические группы. Они должны проверить сообщение о возможной опасности на борту самолета.
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Проверка должна установить, подтверждается ли заявленная угроза. Издание не сообщило о ее результате или о том, когда аэропорт возобновит работу.
Interia отметила, что дополнительная информация появится позже. В сообщении говорится об экстренном перенаправлении борта, а не о подтверждении наличия взрывного устройства.