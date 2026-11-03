W Wielkiej Brytanii organizacja pozarządowa Good Law Project oświadczyła, że zamierza zaskarżyć do sądu rekomendację rządu, aby zachęcać szkoły i college’e w Anglii do przyjęcia roboczej definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA). Poinformował o tym Jerusalem Post.

Rekomendacja stała się częścią szerszego pakietu reform przygotowanego po przeglądzie przejawów antysemityzmu w angielskich szkołach i college’ach. W ustaleniach przeglądu wskazano, że placówki edukacyjne powinny uznawać antysemityzm za odrębną kategorię szkody.

Ustalenia przeglądu

Zgodnie z jego danymi, co piąty uczeń lub student zgłosił, że był świadkiem antysemityzmu. Jednocześnie wielu przypadków nie zgłaszali ani uczniowie i studenci, ani nauczyciele, ponieważ nie byli pewni, że na incydenty zostanie odpowiednio zareagowane.

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Stanowisko organizacji

W poniedziałek Good Law Project wysłała do brytyjskiego rządu pismo z możliwymi podstawami zaskarżenia oraz prośbą o dodatkowe informacje dotyczące polityki. Organizacja oświadczyła, że decyzja o wniesieniu pozwu będzie zależała od odpowiedzi rządu.

Good Law Project oświadczyła również, że szkoły mają prawne obowiązki, by nie promować partyjnych poglądów politycznych oraz chronić wolność wypowiedzi. Organizacja skrytykowała definicję IHRA, twierdząc, że utrudnia ona krytykę Izraela. O rozmowach z palestyńskimi rodzicami, uczniami i naukowcami przed zwróceniem się do rządu informowała sama organizacja.

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