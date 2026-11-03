В Великобритании неправительственная организация Good Law Project заявила о намерении оспорить в суде рекомендацию правительства поощрять школы и колледжи Англии принимать рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти о Холокосте (IHRA). Об этом сообщает Jerusalem Post.

Рекомендация стала частью более широкого пакета реформ, подготовленного после проверки проявлений антисемитизма в английских школах и колледжах. В выводах проверки указано, что учебные заведения должны признавать антисемитизм отдельной категорией вреда.

Выводы проверки

Согласно ее данным, каждый пятый школьник или студент сообщил, что был свидетелем антисемитизма. В то же время о многих случаях не сообщали ни школьники и студенты, ни преподаватели, поскольку не были уверены, что на инциденты отреагируют должным образом.

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Позиция организации

В понедельник Good Law Project направила британскому правительству письмо с возможными основаниями для оспаривания и запросом дополнительной информации о политике. Организация заявила, что решение о подаче иска будет зависеть от ответа правительства.

Good Law Project также заявила, что школы имеют юридические обязанности не продвигать партийные политические взгляды и защищать свободу выражения мнений. Организация раскритиковала определение IHRA, утверждая, что оно препятствует критике Израиля. О проведении обсуждений с палестинскими родителями, учащимися и учеными до обращения к правительству сообщала сама организация.

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