英国非政府组织Good Law Project表示，计划在法庭上挑战政府鼓励英格兰学校和学院采纳国际大屠杀纪念联盟（IHRA）反犹太主义工作定义的建议。据《耶路撒冷邮报》报道。

该建议成为更广泛改革方案的一部分，该方案是在对英格兰学校和学院中反犹太主义表现进行审查后制定的。审查结论指出，教育机构应将反犹太主义视为一种独立的伤害类别。

审查结论

根据审查数据，每五名中小学生或大学生中就有一人表示曾目睹反犹太主义。同时，许多事件未被中小学生、大学生或教师报告，因为他们不确定这些事件是否会得到妥善处理。

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该组织的立场

周一，Good Law Project向英国政府致函，列出了可能提出质疑的依据，并要求提供有关该政策的更多信息。该组织表示，是否提起诉讼将取决于政府的回应。

Good Law Project还表示，学校有法律义务不得宣扬党派政治观点，并保护言论自由。该组织批评IHRA定义，称其阻碍对以色列的批评。该组织自己表示，在向政府提出诉求前，曾与巴勒斯坦家长、学生和学者进行讨论。

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