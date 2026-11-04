W Polsce załoga kutra rybackiego KOŁ 104 wyłowiła w pobliżu Kołobrzegu kawałek bursztynu ważący około 150 gramów. Znalezisko wydobyto z głębokości około 20 metrów, 10 mil morskich od brzegu, informuje RMF24.

Bursztyn znaleziono w sieci

Armator Patryk Rowiński opowiedział, że bursztyn zauważono podczas wyciągania sieci rybackich z wody. Jak powiedział, znalezisko było przyklejone do kłębka sieci wraz z muszlą.

Rowiński nazwał wyłowienie takiego okazu wielkim szczęściem. Zaznaczył, że duży kawałek bursztynu z morza można wyłowić mniej więcej raz na kilkanaście lat.

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Znalezisko zostanie na pamiątkę

Według armatora podobny, lecz większy kawałek bursztynu ponad 30 lat temu znalazł jego ojciec. Rowiński planuje zostawić obecne znalezisko sobie na pamiątkę.

RMF24 zaznacza, że po sztormach bursztyn na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego można znaleźć wśród glonów i muszli, które morze wyrzuca na brzeg. Jednocześnie znalezisko w sieci rybackiej daleko od wybrzeża jest rzadkie.

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