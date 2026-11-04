В Польше экипаж рыболовного катера KOŁ 104 выловил возле Колобжега кусок янтаря весом около 150 граммов. Находку подняли с глубины примерно 20 метров в 10 морских милях от берега, сообщает RMF24.

Янтарь нашли в сети

Судовладелец Патрик Ровиньский рассказал, что янтарь заметили, когда вытаскивали рыболовные сети из воды. По его словам, находка была приклеена к клубку сети вместе с раковиной.

Ровиньский назвал вылов такого образца большой удачей. Он отметил, что большой кусок янтаря из моря можно выловить примерно раз в несколько десятков лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Находку оставят на память

По словам судовладельца, похожий, но более крупный кусок янтаря более 30 лет назад нашел его отец. Ровиньский планирует оставить нынешнюю находку себе на память.

RMF24 отмечает, что после штормов янтарь на польском побережье Балтийского моря можно найти среди водорослей и раковин, которые море выбрасывает на берег. В то же время находка в рыболовной сети далеко от побережья является редкостью.

Читай нас в