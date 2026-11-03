Ponad połowa europejskich kurortów narciarskich może zmierzyć się z poważnym niedoborem śniegu, jeśli globalna temperatura wzrośnie o 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Wynika to ze wspólnego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej i Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej, informuje Anadolu Agency.

Ryzyka dla kurortów

Badanie przytoczone w raporcie objęło 2234 kurorty narciarskie w 28 krajach europejskich. W scenariuszu ocieplenia o 2°C 53% z nich będzie miało „bardzo wysokie ryzyko” niedoboru śniegu, jeśli nie będą korzystać z systemów sztucznego naśnieżania.

WMO zaznaczyła również, że warunki pogodowe w sezonie 2025–2026 doprowadziły już do odwołania 25 zawodów Pucharu Świata w narciarstwie.

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Zmniejszanie się pokrywy śnieżnej

Czas zalegania pokrywy śnieżnej skraca się średnio o pięć dni na dekadę w niemal wszystkich regionach, szczególnie na niewielkich wysokościach. W Szwajcarii lodowce straciły od 2021 roku niemal 20% objętości lodu, a poniżej 800 metrów liczba dni ze śniegiem od 1970 roku zmniejszyła się o połowę.

WMO ostrzegła, że sztuczne naśnieżanie również staje się trudniejsze z powodu wzrostu temperatur oraz dodatkowego obciążenia zasobów wodnych i energetycznych. Organizacja wezwała kurorty do wykorzystywania prognoz pogody, prognoz sezonowych i długoterminowych prognoz klimatycznych do planowania działalności i dostosowywania infrastruktury.

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