Более половины горнолыжных курортов Европы могут столкнуться с серьезным дефицитом снега, если глобальная температура повысится на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной метеорологической организации и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, сообщает Anadolu Agency.

Риски для курортов

Исследование, приведенное в докладе, охватило 2234 горнолыжных курорта в 28 европейских странах. При сценарии потепления на 2°C 53% из них будут иметь «очень высокий риск» нехватки снега, если не будут использовать системы искусственного оснежения.

В ВМО также отметили, что погодные условия в сезоне 2025–2026 годов уже привели к отмене 25 гонок Кубка мира по лыжному спорту.

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Сокращение снежного покрова

Продолжительность залегания снежного покрова сокращается в среднем на пять дней за десятилетие почти во всех регионах, особенно на небольших высотах. В Швейцарии ледники с 2021 года потеряли почти 20% объема льда, а ниже 800 метров количество снежных дней с 1970 года сократилось вдвое.

ВМО предупредила, что искусственное оснежение также становится более сложным из-за повышения температуры и дополнительной нагрузки на водные и энергетические ресурсы. Организация призвала курорты использовать прогнозы погоды, сезонные прогнозы и долгосрочные климатические прогнозы для планирования работы и адаптации инфраструктуры.

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