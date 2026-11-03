Amerykański model prognozowania pogody GFS dopuszcza intensywne opady śniegu w południowej i wschodniej Polsce 15 listopada. Według jego wyliczeń w górskich rejonach województwa małopolskiego pokrywa śnieżna może miejscami osiągnąć 20–30 centymetrów, a lokalnie — do 35 centymetrów.

Jak informuje RMF24, model prognozuje najintensywniejsze opady dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Śnieg może również spaść w województwach śląskim i opolskim, a także na południu województwa dolnośląskiego. W części regionów możliwy jest deszcz.

Opady mogą przesuwać się na północ

Według wyliczeń GFS w ciągu dnia strefa opadów będzie stopniowo przemieszczać się na północ — w kierunku Mazowsza. Wieczorem opady śniegu mogą objąć centralne, południowe i wschodnie rejony kraju. Miejscami w ciągu godziny może przybywać od 1 do 1,5 centymetra śniegu.

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Na godz. 4:00 16 listopada pokrywa śnieżna, według prognozy modelu, może utrzymywać się na znacznej części południa i wschodu Polski. W niektórych rejonach województwa podkarpackiego jej wysokość może osiągnąć 20–21 centymetrów.

Trudne warunki panują już w Karkonoszach

W najwyższych partiach Karkonoszy zimowe warunki już utrudniły poruszanie się turystom. Na Śnieżce leży 12 centymetrów śniegu, a niektóre odcinki tras są pokryte lodem. Ratownicy GOPR apelują do wędrowców o zabieranie raczków, kijków trekkingowych, zimowego obuwia i ciepłej odzieży.

Temperatura odczuwalna na Śnieżce może spadać do minus 14–15 stopni Celsjusza. Silny wiatr i gęsta mgła dodatkowo utrudniają wędrówki. Jednocześnie prognoza GFS jest jednym z możliwych scenariuszy, a sytuacja pogodowa do 15 listopada może się zmienić.

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