Сніговий покрив у Польщі може сягнути 35 см 15 листопада — RMF24

Американська модель прогнозування погоди GFS допускає інтенсивні снігопади в південній та східній частинах Польщі 15 листопада. За її розрахунками, у гірських районах Малопольського воєводства сніговий покрив місцями може сягнути 20–30 сантиметрів, а подекуди — до 35 сантиметрів.

Як повідомляє RMF24, найбільш інтенсивні опади модель прогнозує для Люблінського, Підкарпатського, Малопольського та Свентокшиського воєводств. Сніг також може випасти в Сілезькому й Опольському воєводствах, а також на півдні Нижньосілезького воєводства. У частині регіонів можливий дощ.

Опади можуть зміщуватися на північ

За розрахунками GFS, протягом дня зона опадів поступово переміщуватиметься на північ — у напрямку Мазовії. Увечері снігопад може охопити центральні, південні та східні райони країни. Місцями за годину може додаватися від 1 до 1,5 сантиметра снігу.

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На 4:00 16 листопада сніговий покрив, за прогнозом моделі, може зберігатися на значній частині півдня та сходу Польщі. У деяких районах Підкарпатського воєводства його висота може досягти 20–21 сантиметра.

Складні умови вже є в Карконошах

У найвищих частинах Карконошів зимові умови вже ускладнили пересування туристів. На горі Снєжка залягає 12 сантиметрів снігу, а окремі ділянки маршрутів вкриті льодом. Рятувальники GOPR закликають мандрівників брати із собою льодоступи, трекінгові палиці, зимове взуття та теплий одяг.

Відчутна температура на Снєжці може опускатися до мінус 14–15 градусів Цельсія. Сильний вітер і густий туман додатково ускладнюють походи. Водночас прогноз GFS є одним із можливих сценаріїв, і погодна ситуація до 15 листопада може змінитися.

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