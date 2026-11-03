11月15日波兰积雪或达35厘米——RMF24

美国全球预报系统（GFS）天气预报模型预计，11月15日波兰南部和东部可能出现强降雪。根据其计算，小波兰省山区的积雪深度局部可能达到20至30厘米，个别地区可达35厘米。

据RMF24报道，该模型预测卢布林省、喀尔巴阡山省、小波兰省和圣十字省将出现最强降水。西里西亚省和奥波莱省，以及下西里西亚省南部也可能降雪。部分地区可能出现降雨。

降水可能向北移动

根据GFS计算，降水区将在当天逐渐向北移动，朝马佐夫舍方向推进。到傍晚，降雪可能覆盖该国中部、南部和东部地区。局部地区每小时积雪可能增加1至1.5厘米。

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根据模型预测，截至11月16日4时，波兰南部和东部大部分地区可能仍有积雪。在喀尔巴阡山省的一些地区，积雪深度可能达到20至21厘米。

克尔科诺谢山目前已出现复杂天气条件

克尔科诺谢山最高区域的冬季天气条件已使游客出行更加困难。斯涅日卡山有12厘米积雪，部分路线区段被冰层覆盖。GOPR救援人员呼吁徒步旅行者携带防滑冰爪、登山杖、冬季鞋履和保暖衣物。

斯涅日卡山的体感温度可能降至零下14至15摄氏度。强风和浓雾进一步增加了徒步旅行的难度。同时，GFS预报只是可能情景之一，11月15日前的天气形势可能发生变化。

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