Американская модель прогнозирования погоды GFS допускает интенсивные снегопады в южной и восточной частях Польши 15 ноября. По ее расчетам, в горных районах Малопольского воеводства снежный покров местами может достигнуть 20–30 сантиметров, а кое-где — до 35 сантиметров.

Как сообщает RMF24, наиболее интенсивные осадки модель прогнозирует для Люблинского, Подкарпатского, Малопольского и Свентокшиского воеводств. Снег также может выпасть в Силезском и Опольском воеводствах, а также на юге Нижнесилезского воеводства. В части регионов возможен дождь.

Осадки могут смещаться на север

Согласно расчетам GFS, в течение дня зона осадков будет постепенно перемещаться на север — в направлении Мазовии. Вечером снегопад может охватить центральные, южные и восточные районы страны. Местами за час может прибавляться от 1 до 1,5 сантиметра снега.

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К 4:00 16 ноября снежный покров, согласно прогнозу модели, может сохраняться на значительной части юга и востока Польши. В некоторых районах Подкарпатского воеводства его высота может достигнуть 20–21 сантиметра.

Сложные условия уже наблюдаются в Крконоше

В самых высоких частях Крконоше зимние условия уже осложнили передвижение туристов. На горе Снежка лежит 12 сантиметров снега, а отдельные участки маршрутов покрыты льдом. Спасатели GOPR призывают путешественников брать с собой ледоступы, треккинговые палки, зимнюю обувь и теплую одежду.

Ощущаемая температура на Снежке может опускаться до минус 14–15 градусов Цельсия. Сильный ветер и густой туман дополнительно осложняют походы. В то же время прогноз GFS является одним из возможных сценариев, и погодная ситуация до 15 ноября может измениться.

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