В США демократ Сэм Форстаг, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат, пишет The Hill.

Предварительный результат

На момент подсчета 10% голосов Форстаг имел 54% поддержки, а Флинт — 43%. Разрыв между кандидатами превышал 10 процентных пунктов.

Если прогноз подтвердится, Форстаг сменит в Палате представителей республиканца Райана Зинке, который покидает Конгресс. Округ включает город Миссула и западную часть Монтаны.

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Ход кампании

Перед днем голосования Decision Desk HQ отдавала предпочтение республиканцам в сохранении этого мандата. Большинство аналитиков также ожидали, что округ останется за Республиканской партией. В то же время в середине октября Cook Political Report изменил оценку гонки на категорию равных шансов.

На последних выборах президент Дональд Трамп победил в этом округе с преимуществом в 11 процентных пунктов. Форстаг, бывший пожарный-десантник и профсоюзный лидер, во время кампании подчеркивал свое рабочее происхождение. Его поддержали несколько профсоюзных организаций, а также бывший губернатор Монтаны Марк Расико, республиканец.

Критики в то же время обращали внимание на работу Форстага в качестве лоббиста. Консервативный комитет политических действий Leadership in Action PAC распространил рекламный ролик, в котором связал 249 тысяч долларов лоббистских гонораров с его деятельностью в Вашингтоне.

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