据Decision Desk HQ预测，在美国，民主党人萨姆·福斯塔格将在蒙大拿州第一选区赢得联邦众议院选举。他在争夺空缺席位的竞选中领先共和党候选人亚伦·弗林特，《国会山报》报道。

初步结果

在已计票10%时，福斯塔格获得54%的支持率，弗林特为43%。两名候选人之间的差距超过10个百分点。

如果预测得到证实，福斯塔格将在联邦众议院接替即将离开国会的共和党人瑞安·津克。该选区涵盖米苏拉市和蒙大拿州西部地区。

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竞选进程

投票日前，Decision Desk HQ认为共和党更有可能保住这一席位。大多数分析人士也预计该选区将继续由共和党掌握。不过，Cook Political Report在10月中旬将这场竞选的评级调整为胜负难料类别。

在最近一次选举中，总统唐纳德·特朗普以11个百分点的优势赢得该选区。福斯塔格曾是一名跳伞消防员和工会领袖，他在竞选期间强调自己的工人阶级出身。他获得了多个工会组织以及蒙大拿州前州长、共和党人马克·拉西科特的支持。

与此同时，批评者指出福斯塔格曾担任说客。保守派政治行动委员会Leadership in Action PAC发布了一则广告，将24.9万美元的游说费用与他在华盛顿的活动联系起来。

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