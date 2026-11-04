W Stanach Zjednoczonych demokrata Sam Forstag, według prognozy Decision Desk HQ, wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu Montany. Wyprzedza kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wakujący mandat, pisze The Hill.

Wstępny wynik

W momencie zliczenia 10% głosów Forstag miał 54% poparcia, a Flint — 43%. Różnica między kandydatami przekraczała 10 punktów procentowych.

Jeśli prognoza się potwierdzi, Forstag zastąpi w Izbie Reprezentantów republikanina Ryana Zinkego, który odchodzi z Kongresu. Okręg obejmuje miasto Missoula i zachodnią część Montany.

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Przebieg kampanii

Przed dniem głosowania Decision Desk HQ dawał republikanom przewagę w utrzymaniu tego mandatu. Większość analityków również oczekiwała, że okręg pozostanie przy Partii Republikańskiej. Jednak w połowie października Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu na kategorię równych szans.

W ostatnich wyborach prezydent Donald Trump wygrał w tym okręgu przewagą 11 punktów procentowych. Forstag, były skoczek spadochronowy do gaszenia pożarów i lider związkowy, podczas kampanii podkreślał swoje robotnicze pochodzenie. Poparło go kilka organizacji związkowych, a także były gubernator Montany Mark Racicot, republikanin.

Krytycy zwracali jednocześnie uwagę na pracę Forstaga jako lobbysty. Konserwatywny komitet działań politycznych Leadership in Action PAC rozpowszechnił reklamę, w której powiązał 249 tys. dolarów honorariów lobbingowych z jego działalnością w Waszyngtonie.

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