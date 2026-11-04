В Польше CBA по поручению прокуратуры задержало 25 человек по делу, связанному с электростанцией в Остроленке. Об этом в эфире TVN24 сообщил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, пишет Interia.

Обыски и документы

По словам Семоняка, CBA проводит обыски в различных помещениях и изымает документы. Он отметил, что среди задержанных на данном этапе могут быть люди, не являющиеся публично известными.

Министр заявил, что CBA и прокуратура начали действия после значительной предварительной работы. Он также сказал, что расследование планируют активно продолжать и оно будет масштабным.

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Направления расследования

По словам Семоняка, дело охватывает все, что связано с электростанцией Остроленка. Среди направлений он назвал строительство энергоблоков, средства, которые, по его словам, были растрачены, а также связанных с проектом представителей местного самоуправления и компании.

Глава спецслужб добавил, что дело может и дальше развиваться. Деталей о лицах, задержанных в рамках операции, он не привел.

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