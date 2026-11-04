W Polsce CBA, na polecenie prokuratury, zatrzymało 25 osób w sprawie związanej z elektrownią w Ostrołęce. Poinformował o tym na antenie TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, pisze Interia.

Przeszukania i dokumenty

Według Siemoniaka CBA prowadzi przeszukania w różnych pomieszczeniach i zabezpiecza dokumenty. Zaznaczył, że wśród zatrzymanych na tym etapie mogą być osoby, które nie są publicznie znane.

Minister oświadczył, że CBA i prokuratura rozpoczęły działania po znaczących wcześniejszych pracach. Powiedział również, że śledztwo planowane jest do aktywnego kontynuowania i będzie miało szeroki zakres.

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Kierunki śledztwa

Według Siemoniaka sprawa obejmuje wszystko, co jest związane z elektrownią Ostrołęka. Wśród kierunków wymienił budowę bloków energetycznych, środki, które, jak powiedział, zostały zmarnowane, a także związanych z projektem przedstawicieli samorządu i spółki.

Szef służb specjalnych dodał, że sprawa może dalej się rozwijać. Nie podał szczegółów dotyczących osób zatrzymanych w ramach operacji.

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