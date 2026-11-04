В США вице-губернатор Миннесоты Пегги Фланаган победила республиканку Мишель Тафою на выборах в Сенат. Она станет первой женщиной из числа коренных народов Америки, избранной в верхнюю палату Конгресса США, сообщает Anadolu Agency.

47-летняя Фланаган, представляющая Демократическую партию, сохранит место Миннесоты в Сенате за демократами. Она заменит сенатора Тину Смит, которая завершает работу в Сенате. Ранее в Сенат США избирались лишь четверо мужчин — представителей коренных народов Америки.

Прогрессивная платформа

Фланаган является зарегистрированной членкиней общины оджибвеев Уайт-Эрт. Ее предвыборная программа предусматривала введение Medicare for All, всеобщего ухода за детьми, оплачиваемого семейного и медицинского отпуска на федеральном уровне, повышение федеральной минимальной зарплаты до 17 долларов в час, а также ликвидацию Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

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Ее кандидатуру поддерживал сенатор Берни Сандерс. Перед всеобщими выборами Фланаган провела сложную борьбу на демократических праймериз с членом Палаты представителей Энджи Крейг.

Опыт работы в Миннесоте

В 2019 году Фланаган стала первой представительницей коренных народов и первой женщиной небелого происхождения, избранной на должность общештатного уровня в Миннесоте, заняв пост вице-губернатора. На этой должности она сотрудничала с племенными правительствами и 11 племенными нациями штата.

Среди направлений ее работы были расширение консультаций с племенными лидерами, поддержка восстановления земель, усиление защиты интересов племен и помощь в создании первого в штате офиса по делам пропавших без вести и убитых родственников из числа коренных народов. Республиканцы критиковали Фланаган из-за скандала, связанного с мошенничеством в программах штата. Она отвергала ответственность, заявляя, что за работу администрации отвечает губернатор Тим Уолз.

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