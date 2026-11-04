W USA wicegubernatorka Minnesoty Peggy Flanagan pokonała Republikankę Michelle Tafoyę w wyborach do Senatu. Zostanie pierwszą kobietą wywodzącą się z rdzennych narodów Ameryki wybraną do wyższej izby Kongresu USA, informuje Anadolu Agency.

47-letnia Flanagan, reprezentująca Partię Demokratyczną, utrzyma dla demokratów senatorski mandat Minnesoty. Zastąpi senator Tinę Smith, która kończy pracę w Senacie. Wcześniej do Senatu USA wybrano tylko czterech mężczyzn będących przedstawicielami rdzennych narodów Ameryki.

Postępowa platforma

Flanagan jest zarejestrowaną członkinią społeczności Odżibwejów White Earth. Jej program wyborczy zakładał wprowadzenie Medicare for All, powszechnej opieki nad dziećmi, płatnego urlopu rodzinnego i medycznego na poziomie federalnym, podniesienie federalnej płacy minimalnej do 17 dolarów za godzinę, a także likwidację amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej.

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Jej kandydaturę popierał senator Bernie Sanders. Przed wyborami powszechnymi Flanagan stoczyła trudną walkę w prawyborach Demokratów z członkinią Izby Reprezentantów Angie Craig.

Doświadczenie w Minnesocie

W 2019 roku Flanagan została pierwszą przedstawicielką rdzennych narodów i pierwszą kobietą niebiałego pochodzenia wybraną na stanowisko ogólnostanowe w Minnesocie, obejmując urząd wicegubernatorki. Na tym stanowisku współpracowała z rządami plemiennymi i 11 narodami plemiennymi stanu.

Wśród kierunków jej pracy były rozszerzenie konsultacji z przywódcami plemiennymi, wsparcie dla odzyskiwania ziem, wzmocnienie ochrony interesów plemion oraz pomoc w utworzeniu pierwszego w stanie biura ds. zaginionych i zamordowanych rdzennych krewnych. Republikanie krytykowali Flanagan w związku ze skandalem dotyczącym oszustw w programach stanowych. Odrzucała odpowiedzialność, twierdząc, że za pracę administracji odpowiada gubernator Tim Walz.

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