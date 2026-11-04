在美国，明尼苏达州副州长佩吉·弗拉纳根在参议院选举中击败共和党人米歇尔·塔福亚。她将成为首位当选美国国会参议院的美国原住民女性，阿纳多卢通讯社报道。

47岁的弗拉纳根代表民主党，将为民主党保住明尼苏达州的参议院席位。她将接替即将结束参议院任期的参议员蒂娜·史密斯。此前，只有四名美国原住民男性当选过美国参议院议员。

进步派纲领

弗拉纳根是白地奥吉布瓦社区的注册成员。她的竞选纲领包括推行全民医疗保险、普及儿童照护、联邦层面的带薪家庭和医疗休假、将联邦最低工资提高至每小时17美元，以及撤销美国移民和海关执法局。

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她的候选资格得到参议员伯尼·桑德斯的支持。在大选前，弗拉纳根在民主党初选中与众议员安吉·克雷格进行了艰难的竞争。

在明尼苏达州的工作经验

2019年，弗拉纳根出任副州长，成为明尼苏达州首位当选全州公职的原住民代表和首位非白人女性。在这一职位上，她与部落政府及该州11个部落民族合作。

她的工作方向包括扩大与部落领袖的协商、支持土地恢复、加强对部落利益的保护，以及协助建立该州首个失踪和被杀害原住民亲属事务办公室。共和党人因该州项目中涉及欺诈的丑闻批评弗拉纳根。她否认应承担责任，称州长蒂姆·沃尔兹应对政府工作的运行负责。

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