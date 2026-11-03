W Polsce wyznaczono skład w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego — Interia
W polskim Trybunale Konstytucyjnym w drodze losowania wyznaczono skład do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej dotyczącej prezesa instytucji, Bogdana Święczkowskiego. W skład trzyosobowego zespołu weszli Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Krystian Markiewicz, informuje Interia.
Skład w sprawie Święczkowskiego
Magdalenę Bentkowską wybrano na przewodniczącą składu sędziowskiego i sędziego sprawozdawcę. Funkcję rzecznika dyscyplinarnego w tej sprawie będzie pełnił sędzia Stanisław Piotrowicz.
Losowanie przeprowadzono podczas posiedzenia z udziałem ośmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyło ono wyznaczenia składu, który rozpatrzy postępowanie dyscyplinarne wobec Święczkowskiego.
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Osobny skład w sprawie Sochańskiego
Wyznaczono również sędziów do rozpoznania sprawy Bartłomieja Sochańskiego. W skład tego zespołu weszli Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski.
Macieja Berka wybrano na przewodniczącego składu, a Rafała Wojciechowskiego wyznaczono na sędziego sprawozdawcę. Rzecznikiem dyscyplinarnym w sprawie Sochańskiego został sędzia Dariusz Szostek.