W polskim Trybunale Konstytucyjnym w drodze losowania wyznaczono skład do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej dotyczącej prezesa instytucji, Bogdana Święczkowskiego. W skład trzyosobowego zespołu weszli Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Krystian Markiewicz, informuje Interia.

Skład w sprawie Święczkowskiego

Magdalenę Bentkowską wybrano na przewodniczącą składu sędziowskiego i sędziego sprawozdawcę. Funkcję rzecznika dyscyplinarnego w tej sprawie będzie pełnił sędzia Stanisław Piotrowicz.

Losowanie przeprowadzono podczas posiedzenia z udziałem ośmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyło ono wyznaczenia składu, który rozpatrzy postępowanie dyscyplinarne wobec Święczkowskiego.

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Osobny skład w sprawie Sochańskiego

Wyznaczono również sędziów do rozpoznania sprawy Bartłomieja Sochańskiego. W skład tego zespołu weszli Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski.

Macieja Berka wybrano na przewodniczącego składu, a Rafała Wojciechowskiego wyznaczono na sędziego sprawozdawcę. Rzecznikiem dyscyplinarnym w sprawie Sochańskiego został sędzia Dariusz Szostek.

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