В польском Конституционном трибунале путем жеребьевки определили состав для рассмотрения дисциплинарного дела в отношении главы учреждения Богдана Свенчковского. В тройку судей вошли Мацей Таборовский, Магдалена Бентковская и Кристиан Маркевич, сообщает Interia.

Состав по делу Свенчковского

Магдалену Бентковскую избрали председателем судебного состава и судьей-докладчиком. Функции дисциплинарного уполномоченного по этому делу будет выполнять судья Станислав Пйотрович.

Жеребьевку провели во время заседания с участием восьми судей Конституционного трибунала. Она касалась определения состава, который рассмотрит дисциплинарное производство в отношении Свенчковского.

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Отдельный состав по делу Соханьского

Также определили судей для рассмотрения дела Бартоломея Соханьского. В этот состав вошли Мацей Берек, Анна Корвин-Пйотровская и Рафал Войцеховский.

Председателем состава избрали Мацея Берека, а Рафала Войцеховского назначили судьей-докладчиком. Дисциплинарным уполномоченным по делу Соханьского стал судья Дариуш Шостек.

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