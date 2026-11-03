Министерство юстиции США объявило о направлении 1000 федеральных наблюдателей на избирательные участки в критически важных избирательных гонках во всех 50 штатах. К работе привлекут сотрудников Отдела гражданских прав Минюста, работников других подразделений ведомства, офисов федеральных прокуроров США и федеральных наблюдателей Управления кадровой службы, сообщает Rolling Stone.

Работа наблюдателей

Федеральных наблюдателей направят, в частности, в Техас, Джорджию, Мичиган, Мэн, Айову и Миннесоту. Глава Отдела гражданских прав Хармит Дхиллон заявила, что сотрудники подразделения будут поддерживать контакт с представителями избирательных органов штатов и местных властей в течение дня голосования.

Минюст также опубликовал горячую линию для сообщений о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства. По данным местных СМИ, в частности NBC Connecticut, на которые ссылается Rolling Stone, наблюдатели могут находиться на участках в гражданской одежде, не идентифицируя себя как представителей Минюста или правоохранительных органов.

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Заявления о возможных нарушениях

Накануне дня голосования президент Дональд Трамп выдвигал обвинения в мошенничестве в отдельных конкурентных гонках. В октябре он заявлял, что признает результаты выборов, если сочтет их честными.

Администрация также обвинила демократку от Аляски Мэри Пелтолу в мошенничестве. Это произошло после сообщений о том, что ее кампания привлекла к гонке кандидата с таким же именем, как у республиканца Дэна Салливана, чтобы он оттягивал голоса. Трамп призвал не допустить Пелтолу к участию в выборах. В понедельник федеральный судья отклонил иск администрации относительно предостережений по поводу сертификации результатов в штате в случае поражения Салливана.

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