Departament Sprawiedliwości USA ogłosił skierowanie 1000 federalnych obserwatorów do lokali wyborczych w kluczowych wyścigach wyborczych we wszystkich 50 stanach. Do pracy zostaną zaangażowani pracownicy Wydziału Praw Obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości, pracownicy innych jednostek resortu, biur prokuratorów federalnych USA oraz federalni obserwatorzy z Urzędu Zarządzania Personelem, informuje Rolling Stone.

Praca obserwatorów

Federalni obserwatorzy zostaną skierowani między innymi do Teksasu, Georgii, Michigan, Maine, Iowa i Minnesoty. Szefowa Wydziału Praw Obywatelskich Harmeet Dhillon oświadczyła, że pracownicy wydziału będą utrzymywać kontakt z przedstawicielami stanowych organów wyborczych i władz lokalnych przez cały dzień głosowania.

Departament Sprawiedliwości opublikował również infolinię do zgłaszania domniemanych naruszeń prawa wyborczego. Według lokalnych mediów, w tym NBC Connecticut, na które powołuje się Rolling Stone, obserwatorzy mogą przebywać w lokalach wyborczych w cywilnych ubraniach, bez identyfikowania się jako przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości lub organów ścigania.

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Oświadczenia o możliwych naruszeniach

W przeddzień dnia głosowania prezydent Donald Trump wysuwał oskarżenia o oszustwa w niektórych wyrównanych wyścigach. W październiku oświadczył, że uzna wyniki wyborów, jeśli uzna je za uczciwe.

Administracja oskarżyła również demokratkę z Alaski Mary Peltolę o oszustwo. Stało się to po doniesieniach, że jej kampania zaangażowała do wyścigu kandydata o takim samym imieniu i nazwisku jak republikanin Dan Sullivan, aby odbierał głosy. Trump wezwał do niedopuszczenia Peltoli do udziału w wyborach. W poniedziałek sędzia federalny oddalił pozew administracji dotyczący zastrzeżeń wobec certyfikacji wyników w stanie w przypadku porażki Sullivana.

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