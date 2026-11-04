W Belfaście w Irlandii Północnej policja podczas przeszukań 30 i 31 października znalazła 17 improwizowanych urządzeń wybuchowych. Służba Policyjna Irlandii Północnej oświadczyła, że śledztwo jest powiązane z terroryzmem skrajnej prawicy, podaje „The Guardian”.

Przeszukania na Shankill Road

Kryjówkę znaleziono w rejonie Shankill Road. Oprócz 17 improwizowanych urządzeń wybuchowych funkcjonariusze zabezpieczyli dwa detonatory i pięć paralizatorów. W ramach operacji poszukiwawczo-bezpieczeństwowej zatrzymano jednego mężczyznę.

35-letni Wesley Thomas Fletcher stanął przed sądem magistrackim w Belfaście. Postawiono mu dwa zarzuty posiadania materiałów wybuchowych w podejrzanych okolicznościach oraz jeden zarzut posiadania zakazanej broni — paralizatora Taser.

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Fletcher potwierdził, że rozumie postawione mu zarzuty. Nie złożono wniosku o zwolnienie za kaucją, dlatego pozostawiono go w areszcie. Kolejne posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 30 listopada.

Reakcja obrońców praw człowieka

Patrick Corrigan, szef działu ds. narodów i regionów Amnesty International UK, nazwał odkrycie materiałów wybuchowych i broni palnej, prawdopodobnie powiązanych ze skrajną prawicą, szokującym, ale nie nieoczekiwanym. Jak powiedział, Irlandia Północna już od lat doświadcza nasilającej się przemocy rasistowskiej, przez którą rodziny boją się opuszczać domy, a społeczności żyją w atmosferze strachu i zastraszenia.

Corrigan zauważył również, że w ubiegłym miesiącu brytyjska służba bezpieczeństwa MI5 ostrzegała o przechodzeniu prawicowych ekstremistów do terrorystycznych zamiarów, w tym o możliwym planowaniu ataków na migrantów i muzułmanów.

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