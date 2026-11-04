10月30日和31日，北爱尔兰贝尔法斯特警方在搜查中发现了17枚简易爆炸装置。北爱尔兰警务处表示，该调查与极右翼恐怖主义有关，《卫报》报道。

香基尔路搜查行动

这处藏匿点位于香基尔路地区。除17枚简易爆炸装置外，执法人员还缴获了两个雷管和五把电击枪。作为搜查和安全行动的一部分，一名男子被拘留。

35岁的韦斯利·托马斯·弗莱彻在贝尔法斯特治安法院出庭。他被控两项在可疑情况下持有爆炸物罪，以及一项持有违禁武器罪——持有一把Taser电击枪。

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弗莱彻确认他理解对其提出的指控。由于没有提出保释申请，他被继续羁押。该案下一次听证会定于11月30日举行。

人权捍卫者的反应

英国大赦国际民族与地区部门负责人帕特里克·科里根称，发现疑似与极右翼有关的爆炸物和枪支令人震惊，但并不意外。他表示，北爱尔兰已经历了多年来不断加剧的种族主义暴力，导致家庭害怕离开家园，社区生活在恐惧和恐吓的氛围中。

科里根还指出，英国安全局MI5上个月曾警告，右翼极端分子正转向实施恐怖主义的意图，其中包括可能策划针对移民和穆斯林的袭击。

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