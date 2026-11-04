В Белфасте, Северная Ирландия, полиция во время обысков 30 и 31 октября обнаружила 17 самодельных взрывных устройств. Полицейская служба Северной Ирландии заявила, что расследование связано с ультраправым терроризмом, сообщает The Guardian.

Обыски на Шенкилл-роуд

Тайник нашли в районе Шенкилл-роуд. Помимо 17 самодельных взрывных устройств, правоохранители изъяли два детонатора и пять электрошокеров. В рамках поисково-безопасностной операции был задержан один мужчина.

35-летний Уэсли Томас Флетчер предстал перед магистратским судом Белфаста. Ему предъявили два обвинения в хранении взрывчатки при подозрительных обстоятельствах и одно обвинение в хранении запрещенного оружия — электрошокера Taser.

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Флетчер подтвердил, что понимает предъявленные ему обвинения. Ходатайство о залоге не подавалось, поэтому он остался под стражей. Следующее слушание по делу назначили на 30 ноября.

Реакция правозащитников

Глава подразделения Amnesty International UK по вопросам наций и регионов Патрик Корриган назвал обнаружение взрывчатки и огнестрельного оружия, предположительно связанных с ультраправыми, шокирующим, но не неожиданным. По его словам, Северная Ирландия уже пережила годы усиления расистского насилия, из-за которого семьи боятся покидать свои дома, а общины живут в атмосфере страха и запугивания.

Корриган также отметил, что в прошлом месяце британская служба безопасности MI5 предупреждала о переходе правых экстремистов к террористическим намерениям, в том числе о возможном планировании нападений на мигрантов и мусульман.

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