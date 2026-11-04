W USA republikański senator z Karoliny Północnej Thom Tillis oświadczył, że sekretarz obrony Pete Hegseth musi ponieść konsekwencje swojej pracy podczas powyborczej sesji Kongresu. Wyraził też wątpliwość, czy prezydent Donald Trump zdoła zapewnić finansowanie Pentagonu, jeśli Hegseth pozostanie na stanowisku.

Jak podaje The Hill, Tillis powiedział CBS News, że szef Pentagonu jest jedną z przyczyn braku potrzebnego finansowania i gwarancji w dziedzinie obronności. Zdaniem senatora po wyborach należy ustalić, czy Hegseth jest najlepszą osobą do przedstawiania potrzeb obronnych przed Kongresem.

Tillis zaznaczył, że jeśli administracja Trumpa chce podjąć odpowiednie decyzje przed zakończeniem prac obecnego składu Kongresu, pozostało około 60 dni.

Finansowanie obronności

Demokraci grozili zablokowaniem 70 mld dolarów nadzwyczajnego finansowania obronnego, o które administracja Trumpa zwróciła się do Kongresu w czerwcu. Mogą także zablokować coroczną ustawę o środkach na obronność, która ma zapewnić finansowanie Pentagonu w roku fiskalnym 2027.

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Demokratyczny senator Tim Kaine, członek senackiej Komisji Sił Zbrojnych, powiedział we wrześniu The Hill, że rezygnacja Hegsetha mogłaby pomóc demokratom i republikanom osiągnąć ponadpartyjne porozumienia w kwestiach obronności.

Możliwe głosowanie w sprawie impeachmentu

Według publikacji Hegseth może stanąć przed głosowaniem w sprawie impeachmentu w Izbie Reprezentantów jeszcze w tym miesiącu lub w grudniu. Republikanin Thomas Massie ostrzegł, że będzie zabiegał o głosowanie nad artykułami impeachmentu, gdy Kongres wznowi pracę w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu.

Tillis, którego głos był decydujący podczas zatwierdzania Hegsetha na stanowisku w styczniu 2025 roku, obecnie nazywa tę decyzję największym błędem swojej kariery. Senator wcześniej krytykował szefa Pentagonu za odsuwanie doświadczonych dowódców wojskowych i wzywał Trumpa do znalezienia nowego szefa resortu obrony.

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