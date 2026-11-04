В США сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что министр обороны Пит Хегсет должен столкнуться с последствиями своей работы во время послевыборной сессии Конгресса. Он также выразил сомнение, сможет ли президент Дональд Трамп добиться финансирования Пентагона, если Хегсет останется в должности.

Как сообщает The Hill, Тиллис сказал CBS News, что глава Пентагона является одной из причин нехватки необходимого финансирования и гарантий в сфере обороны. По мнению сенатора, после выборов необходимо определить, является ли Хегсет лучшим человеком для представления оборонных потребностей перед Конгрессом.

Тиллис отметил, что если администрация Трампа хочет принять соответствующие решения до завершения работы нынешнего состава Конгресса, остается около 60 дней.

Финансирование обороны

Демократы угрожали заблокировать 70 миллиардов долларов экстренного оборонного финансирования, которое администрация Трампа запросила у Конгресса в июне. Они также могут блокировать ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону, который должен обеспечить финансирование Пентагона в 2027 финансовом году.

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Сенатор-демократ Тим Кейн, член комитета Сената по вооруженным силам, в сентябре заявил The Hill, что отставка Хегсета могла бы помочь демократам и республиканцам достичь двухпартийных договоренностей по вопросам обороны.

Возможное голосование по импичменту

По данным издания, Хегсет может столкнуться с голосованием по импичменту в Палате представителей позднее в этом месяце или в декабре. Республиканец Томас Мэсси предупредил, что будет добиваться голосования по статьям импичмента, когда Конгресс на следующей неделе возобновит работу в Вашингтоне.

Тиллис, чей голос был решающим при утверждении Хегсета на должность в январе 2025 года, теперь называет это решение самой большой ошибкой своей карьеры. Сенатор ранее критиковал главу Пентагона за отстранение опытных военных руководителей и призывал Трампа найти нового руководителя оборонного ведомства.

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