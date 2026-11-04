在美国，来自北卡罗来纳州的共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，国防部长皮特·赫格塞思必须在国会选后会议期间为其工作面临后果。他还对如果赫格塞思继续留任，唐纳德·特朗普总统能否获得五角大楼资金表示怀疑。

据《国会山报》报道，蒂利斯对CBS新闻表示，五角大楼负责人是国防领域缺乏必要资金和保障的原因之一。这名参议员认为，选举后有必要确定赫格塞思是否是向国会陈述国防需求的最佳人选。

蒂利斯指出，如果特朗普政府希望在本届国会结束工作前作出相关决定，剩余时间约为60天。

国防资金

民主党人曾威胁要阻止特朗普政府6月向国会请求的700亿美元紧急国防资金。他们还可能阻止年度国防拨款法案，该法案应为2027财政年度的五角大楼提供资金。

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参议院军事委员会成员、民主党参议员蒂姆·凯恩9月对《国会山报》表示，赫格塞思辞职可能有助于民主党人和共和党人在国防问题上达成两党协议。

可能举行弹劾投票

据该媒体报道，赫格塞思可能在本月晚些时候或12月面临众议院的弹劾投票。共和党人托马斯·马西警告称，当国会下周在华盛顿恢复工作时，他将寻求就弹劾条款进行投票。

蒂利斯的投票在2025年1月确认赫格塞思任职时起到了决定性作用，如今他称这一决定是其职业生涯中最大的错误。这名参议员此前曾批评五角大楼负责人撤换经验丰富的军方领导人，并敦促特朗普寻找新的国防部门负责人。

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