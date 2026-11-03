Мін’юст США направляє 1000 спостерігачів на виборчі дільниці — Rolling Stone

Міністерство юстиції США оголосило про направлення 1000 федеральних спостерігачів на виборчі дільниці у критично важливих виборчих перегонах в усіх 50 штатах. До роботи залучать співробітників Відділу цивільних прав Мін’юсту, працівників інших підрозділів відомства, офісів федеральних прокурорів США та федеральних спостерігачів Управління кадрової служби, повідомляє Rolling Stone.

Робота спостерігачів

Федеральних спостерігачів направлять, зокрема, до Техасу, Джорджії, Мічигану, Мену, Айови та Міннесоти. Керівниця Відділу цивільних прав Гарміт Дхіллон заявила, що працівники підрозділу підтримуватимуть контакт із представниками виборчих органів штатів і місцевої влади протягом дня голосування.

Мін’юст також оприлюднив гарячу лінію для повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. За даними місцевих медіа, зокрема NBC Connecticut, на які посилається Rolling Stone, спостерігачі можуть перебувати на дільницях у цивільному одязі без ідентифікації як представники Мін’юсту чи правоохоронних органів.

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Заяви про можливі порушення

Напередодні дня голосування президент Дональд Трамп висував звинувачення у шахрайстві в окремих конкурентних перегонах. У жовтні він заявляв, що визнає результати виборів, якщо вважатиме їх чесними.

Адміністрація також звинуватила демократку з Аляски Мері Пелтолу у шахрайстві. Це сталося після повідомлень, що її кампанія залучила до перегонів кандидата з таким самим ім’ям, як у республіканця Дена Саллівана, аби він відтягував голоси. Трамп закликав не допустити Пелтолу до участі у виборах. У понеділок федеральний суддя відхилив позов адміністрації щодо застережень стосовно сертифікації результатів у штаті в разі поразки Саллівана.

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