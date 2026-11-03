美国司法部宣布，将向全美50个州关键选举竞选中的投票站派遣1000名联邦观察员。参与此项工作的将包括司法部民权司工作人员、该部门其他单位人员、美国联邦检察官办公室人员以及人事管理局的联邦观察员，《滚石》杂志报道。

观察员的工作

联邦观察员将被派往得克萨斯州、佐治亚州、密歇根州、缅因州、艾奥瓦州和明尼苏达州等地。民权司负责人哈米特·迪隆表示，该司工作人员将在整个投票日与州选举机构代表和地方政府官员保持联系。

司法部还公布了一条热线，用于举报涉嫌违反选举法的行为。据《滚石》援引包括康涅狄格州NBC在内的当地媒体报道，观察员可能身着便装出现在投票站内，且不会表明自己是司法部或执法机构代表。

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关于可能违规行为的声明

投票日前夕，唐纳德·特朗普总统在一些竞争激烈的选举中提出了舞弊指控。10月，他表示，如果认为选举结果公正，他将承认结果。

政府还指控来自阿拉斯加州的民主党人玛丽·佩尔托拉存在舞弊行为。此前有报道称，她的竞选团队让一名与共和党人丹·沙利文同名的候选人参加竞选，以分散选票。特朗普呼吁禁止佩尔托拉参加选举。周一，一名联邦法官驳回了政府的诉讼，该诉讼涉及若沙利文落败，对该州结果认证的警告。

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