Парламент Гренландии одобрил соглашение с США и Данией об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. За соглашение проголосовали 16 депутатов, еще семеро воздержались, сообщает Global News Canada.

Большее военное присутствие США

Трехсторонняя договоренность открывает путь к размещению большего числа американских баз в Гренландии. Ее цель — усилить военное присутствие Соединенных Штатов на острове, одновременно сохранив Гренландию под контролем Дании.

Соглашение также будет действовать, если Гренландия в будущем решит получить независимость. Решение приняли после нескольких месяцев давления со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал к вхождению автономной территории Дании в состав Соединенных Штатов.

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Подписание и ратификация

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали документ в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Позднее в этом месяце соглашение должен обсудить парламент Дании. Оно вступит в силу после завершения необходимых парламентских процедур в Королевстве Дания вместе с Гренландией.

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