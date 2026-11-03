Parlament Grenlandii zatwierdził umowę z USA i Danią o wzmocnieniu bezpieczeństwa w Arktyce i na Północnym Atlantyku. Za umową zagłosowało 16 deputowanych, a kolejnych siedmiu wstrzymało się od głosu — informuje Global News Canada.

Większa obecność wojskowa USA

Trójstronne porozumienie otwiera drogę do rozmieszczenia większej liczby amerykańskich baz na Grenlandii. Jego celem jest wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na wyspie przy jednoczesnym zachowaniu Grenlandii pod kontrolą Danii.

Umowa będzie również obowiązywać, jeśli Grenlandia zdecyduje się w przyszłości uzyskać niepodległość. Decyzję podjęto po kilku miesiącach presji ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który wielokrotnie wzywał do wejścia autonomicznego terytorium Danii w skład Stanów Zjednoczonych.

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Podpisanie i ratyfikacja

Prezydent USA Donald Trump, premier Danii Mette Frederiksen i premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen podpisali dokument we wrześniu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Jeszcze w tym miesiącu umowę ma omówić parlament Danii. Wejdzie ona w życie po zakończeniu niezbędnych procedur parlamentarnych w Królestwie Danii wraz z Grenlandią.

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