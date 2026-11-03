В Польше Суд по защите конкуренции и потребителей подтвердил, что торговая сеть Biedronka вводила покупателей в заблуждение во время акций «Специальная среда» и «Валентиновая среда». Суд снизил наложенный на компанию штраф с почти 105 млн до почти 84 млн злотых. Решение еще не вступило в законную силу. Об этом сообщает RMF24.

Условия использования ваучеров

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) в декабре 2025 года оштрафовало Jeronimo Martins Polska почти на 105 млн злотых. По данным регулятора, дело касалось обещания вернуть 100% стоимости приобретенных товаров в виде ваучеров.

Использовать ваучеры можно было только при определенных условиях, о которых покупателям не сообщали в момент совершения покупки. Компания обжаловала решение UOKiK, а суд согласился с оценкой регулятора, в частности относительно умышленного характера нарушений, одновременно уменьшив сумму санкции.

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Претензии к рекламе

По данным UOKiK, при подготовке рекламы «Валентиновой среды» Jeronimo Martins Polska сознательно не указала, на какие товары можно потратить ваучер и какую сумму необходимо было потратить при следующей покупке. Регулятор неоднократно подчеркивал, что преимущества промоакций и их ограничения должны сообщаться покупателям одинаково ясно.

Biedronka может обжаловать решение в Апелляционном суде Варшавы. UOKiK также планирует подать апелляцию в части уменьшения суммы штрафа. В Biedronka заявили, что проанализируют письменное обоснование судебного решения после его получения.

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