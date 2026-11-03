在波兰，竞争与消费者保护法院确认，零售连锁店Biedronka在“特别星期三”和“情人节星期三”促销活动期间误导了消费者。法院将对该公司处以的罚款从近1.05亿兹罗提降至近8400万兹罗提。该裁决尚未生效。RMF24对此报道。

代金券使用条件

波兰竞争与消费者保护局（UOKiK）于2025年12月对Jeronimo Martins Polska处以近1.05亿兹罗提罚款。根据监管机构的数据，此案涉及承诺以代金券形式返还所购商品价值的100%。

代金券只能在特定条件下使用，而消费者在购买时并未被告知这些条件。该公司对UOKiK的决定提出上诉，法院同意监管机构的评估，包括有关违规行为具有故意性质的认定，同时降低了处罚金额。

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对广告的质疑

根据UOKiK的数据，在准备“情人节星期三”广告时，Jeronimo Martins Polska故意未说明代金券可用于购买哪些商品，以及下次购买时必须消费的金额。监管机构多次强调，促销活动的优惠及其限制必须以同样清晰的方式告知消费者。

Biedronka可以向华沙上诉法院对该裁决提出上诉。UOKiK也计划就降低罚款金额的部分提出上诉。Biedronka表示，在收到法院裁决的书面理由后，将对其进行分析。

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