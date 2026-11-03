W Polsce Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że sieć handlowa Biedronka wprowadzała klientów w błąd podczas akcji „Specjalna Środa” i „Walentynkowa Środa”. Sąd obniżył nałożoną na spółkę karę z niemal 105 mln do niemal 84 mln zł. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Informuje o tym RMF24.

Warunki korzystania z voucherów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w grudniu 2025 roku nałożył na Jeronimo Martins Polska karę w wysokości niemal 105 mln zł. Według regulatora sprawa dotyczyła obietnicy zwrotu 100% wartości kupionych produktów w formie voucherów.

Z voucherów można było skorzystać wyłącznie na określonych warunkach, o których klienci nie byli informowani w momencie dokonywania zakupu. Spółka zaskarżyła decyzję UOKiK, a sąd zgodził się z oceną regulatora, w tym co do umyślnego charakteru naruszeń, jednocześnie obniżając wysokość sankcji.

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Zastrzeżenia do reklamy

Według UOKiK podczas przygotowywania reklamy „Walentynkowej Środy” Jeronimo Martins Polska świadomie nie wskazała, na jakie produkty można było wydać voucher ani jaką kwotę należało wydać podczas kolejnych zakupów. Regulator wielokrotnie podkreślał, że korzyści wynikające z promocji i ich ograniczenia powinny być przekazywane klientom równie jasno.

Biedronka może zaskarżyć orzeczenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. UOKiK również planuje złożyć apelację w części dotyczącej obniżenia wysokości kary. W Biedronce oświadczono, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia przeanalizują je.

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