Все 20 регионов Италии, по сообщению ANSA English, единогласно заявили, что предусмотренные проектом бюджета на 2027 год меры для системы здравоохранения являются недостаточными. Такую позицию региональные руководители сформировали на внеочередном заседании Конференции регионов, где оценивали законопроект о бюджете перед началом его парламентского рассмотрения.

Позиция регионов

Главы регионов призвали увеличить объем Национального фонда здравоохранения. По данным агентства, 14 из 20 итальянских регионов управляются правоцентристскими коалициями, поддерживающими премьер-министра Джорджу Мелони. Еще шесть регионов находятся под управлением левоцентристских сил, которые на национальном уровне находятся в оппозиции.

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Заявление министра

Министр здравоохранения Орацио Скиллаччи в тот же день заявил в Палате депутатов, что слово «сокращения» не фигурирует в законопроекте о бюджете, а правительство считает здравоохранение инвестицией, а не только расходом. По его словам, с 2022 года в фонд было добавлено более 20 млрд евро, а к 2026 году прирост финансирования станет крупнейшим за всю историю.

Скиллаччи также отметил, что Национальный фонд здравоохранения находится на самом высоком уровне и продолжает расти. На 2027 год проект бюджета предусматривает для него 146 млрд евро. Министр добавил, что предлагаемый ваучер должен быть целевой мерой поддержки людей, которые больше всего в ней нуждаются, в частности пожилых людей.

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