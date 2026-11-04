В семи странах Шенгенской зоны пограничные проверки будут продолжаться и в 2027 году

Семь стран Шенгенской зоны сообщили Еврокомиссии, что в 2027 году продолжат проводить временные проверки на внутренних границах. По состоянию на 4 ноября 2026 года такой контроль действует в восьми государствах, среди которых Германия, Франция, Польша и Италия. Для путешественников это означает, что во время поездок по Европе могут проверять документы, а на отдельных маршрутах возможны задержки.

Временный пограничный контроль на некоторых или всех внутренних границах Шенгенской зоны в настоящее время осуществляют Австрия, Дания, Италия, Германия, Норвегия, Польша, Франция и Швеция. Семь из этих стран уже сообщили Европейской комиссии о продлении проверок в следующем году. Речь идет о государствах, которые объясняют такие меры рисками для безопасности, угрозами терроризма, организованной преступностью и возможными диверсиями.

Где проверки будут продолжены в 2027 году

Дания, Норвегия и Швеция объявили о новых шестимесячных периодах пограничного контроля. Они будут действовать с 12 ноября 2026 года по 11 мая 2027 года. Это решение было принято через пять месяцев после того, как Еврокомиссия рекомендовала этим странам постепенно отменять проверки. Каждое государство объясняет продление контроля своими собственными причинами.

Дания ссылается на риски саботажа, терроризма и организованной преступности. Проверки проводятся на сухопутной и морской границах с Германией.

Норвегия указывает на угрозы для энергетического сектора и риск диверсий. Контроль касается портов, имеющих паромное сообщение с другими странами Шенгенской зоны.

Швеция среди причин называет трансграничную организованную преступность, угрозы со стороны России, гибридные атаки и использование миграции в качестве инструмента давления. Также в перечне упоминаются события в Сеуте.

В то же время количество стран, проводящих такие проверки, постепенно сокращается. В конце сентября Нидерланды прекратили временный контроль на внутренних границах. Италия и Испания также отказались от взаимных проверок на авиарейсах и паромных маршрутах. Эти меры они ввели друг против друга летом 2026 года на фоне кризиса в Сеуте.

На каких границах будут проверять документы

Масштаб проверок зависит от страны. Некоторые государства контролируют все внутренние границы, другие — только отдельные направления. По информации SchengenVisaInfo:

Франция и Швеция проводят проверки на всех внутренних границах. Это касается также авиарейсов из других стран Шенгенской зоны.

Германия осуществляет контроль на всех девяти сухопутных границах.

Италия проверяет границу со Словенией.

Польша — границы с Германией и Литвой.

Норвегия — порты, откуда курсируют паромы в другие страны Шенгенской зоны.

Это означает, что, например, водители, въезжающие в Норвегию из Швеции по суше, не подпадают под те меры контроля, которые действуют в норвежских портах.

Почему страны Шенгена могут возобновить контроль

Согласно правилам Шенгенской зоны, внутренние границы обычно должны пересекаться без паспортных проверок. Временный контроль разрешен лишь в качестве исключительной меры — в случае серьезной угрозы безопасности или общественному порядку.

В 2024 году правила были пересмотрены. После этого страны получили возможность вводить проверки на срок до шести месяцев, если угрозу можно предвидеть заранее. Общая продолжительность таких мер по обычной процедуре не должна превышать двух лет. В отдельных исключительных случаях контроль можно продлить ещё на шесть месяцев, а затем — на один последний шестимесячный период.

Однако на практике некоторые страны проверяют путешественников на внутренних границах уже много лет. Они объявляют о новых периодах контроля, ссылаясь на риски для безопасности и появление новых угроз. Дольше всего такие меры действуют в нескольких странах:

Германия — на отдельных внутренних границах с 13 сентября 2015 года;

Австрия — с 16 сентября 2015 года;

Швеция — с 12 ноября 2015 года;

Дания — с 4 января 2016 года;

Франция — с 1 ноября 2018 года;

Норвегия — с 12 ноября 2021 года;

Италия — на границе со Словенией с 21 октября 2023 года;

Польша — с 7 июля 2025 года.

Что нужно знать туристам

Возвращение временного контроля не означает, что на каждом пункте пропуска снова проводят полноценную паспортную проверку. Чаще всего речь идет о выборочных проверках. Поэтому многие люди, путешествующие на автомобиле или поезде, могут пересекать границу без остановок. Однако пограничники имеют право попросить документы у любого путешественника.

Гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны рекомендуется иметь при себе действующий паспорт или национальную ID-карту. Водительское удостоверение не заменяет документ, дающий право пересекать границу. Гражданам стран, не входящих в Евросоюз, необходимо иметь паспорт, а при необходимости — шенгенскую визу или вид на жительство. Это правило действует даже при краткосрочных поездках в соседнюю страну.

Отдельно стоит учесть возможные задержки. Водителям, пассажирам автобусов и паромов, следующим через границы с временным контролем, рекомендуется заложить дополнительное время на дорогу. Таким образом, несмотря на отсутствие постоянного паспортного контроля внутри Шенгенской зоны, путешествия по Европе и в дальнейшем могут сопровождаться проверками. Перед поездкой стоит проверить, действует ли контроль на конкретном маршруте, и обязательно взять с собой документы. Об этом пишет SchengenVisaInfo.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером в Риме заявила, что сохранить Шенгенскую зону возможно только при условии защиты внешних границ Европейского Союза.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на предложение своего политического оппонента Матеуша Моравецкого провести референдум о возможной приостановке членства страны в Шенгенской зоне. Туск назвал эту идею бессмысленной.

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