У семи країнах Шенгену перевірки на кордонах триватимуть і у 2027 році

Сім країн Шенгенської зони повідомили Єврокомісію, що продовжать тимчасові перевірки на внутрішніх кордонах у 2027 році. Станом на 4 листопада 2026 року такий контроль діє у восьми державах, серед яких Німеччина, Франція, Польща та Італія. Для мандрівників це означає, що під час поїздок Європою можуть перевірити документи, а на окремих маршрутах можливі затримки.

Тимчасовий прикордонний контроль на деяких або всіх внутрішніх кордонах Шенгенської зони зараз проводять Австрія, Данія, Італія, Німеччина, Норвегія, Польща, Франція та Швеція. Сім із цих країн уже повідомили Європейську комісію про продовження перевірок у наступному році. Йдеться про держави, які пояснюють такі заходи безпековими ризиками, загрозами тероризму, організованою злочинністю та можливими диверсіями.

Де перевірки продовжать у 2027 році

Данія, Норвегія та Швеція оголосили про нові шестимісячні періоди прикордонного контролю. Вони діятимуть із 12 листопада 2026 року до 11 травня 2027 року. Це рішення ухвалили через п'ять місяців після того, як Єврокомісія рекомендувала цим країнам поступово скасовувати перевірки. Кожна держава пояснює продовження контролю власними причинами.

Данія посилається на ризики саботажу, тероризму та організованої злочинності. Перевірки проводять на сухопутному й морському кордонах із Німеччиною.

Норвегія вказує на загрози для енергетичного сектору та ризик диверсій. Контроль стосується портів, які мають поромне сполучення з іншими країнами Шенгенської зони.

Швеція серед причин називає транскордонну організовану злочинність, загрози з боку Росії, гібридні атаки та використання міграції як інструменту тиску. Також у переліку згадують події в Сеуті.

Водночас кількість країн, які проводять такі перевірки, поступово зменшується. Наприкінці вересня Нідерланди припинили тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах. Італія та Іспанія також відмовилися від взаємних перевірок на авіарейсах і поромних маршрутах. Ці заходи вони запровадили одна проти одної влітку 2026 року на тлі кризи в Сеуті.

На яких кордонах перевірятимуть документи

Масштаб перевірок залежить від країни. Деякі держави контролюють усі внутрішні кордони, інші — лише окремі напрямки. За інформацією SchengenVisaInfo:

Франція та Швеція проводять перевірки на всіх внутрішніх кордонах. Це стосується також авіарейсів з інших країн Шенгенської зони.

Німеччина здійснює контроль на всіх дев'яти сухопутних кордонах.

Італія перевіряє кордон зі Словенією.

Польща — кордони з Німеччиною та Литвою.

Норвегія — порти, звідки курсують пороми до інших країн Шенгенської зони.

Це означає, що, наприклад, водії, які в'їжджають до Норвегії зі Швеції суходолом, не підпадають під ті заходи контролю, які діють у норвезьких портах.

Чому країни Шенгену можуть повертати контроль

За правилами Шенгенської зони, внутрішні кордони зазвичай мають перетинати без паспортних перевірок. Тимчасовий контроль дозволений лише як винятковий захід — у разі серйозної загрози безпеці чи громадському порядку.

У 2024 році правила переглянули. Після цього країни отримали можливість запроваджувати перевірки на строк до шести місяців, якщо загрозу можна передбачити заздалегідь. Загальна тривалість таких заходів за звичайною процедурою не повинна перевищувати двох років. В окремих виняткових випадках контроль можна продовжити ще на шість місяців, а потім — на один останній шестимісячний період.

Однак на практиці деякі країни перевіряють мандрівників на внутрішніх кордонах уже багато років. Вони повідомляють про нові періоди контролю, посилаючись на безпекові ризики та появу нових загроз. Найдовше такі заходи тривають у кількох країнах:

Німеччина — на окремих внутрішніх кордонах із 13 вересня 2015 року;

Австрія — із 16 вересня 2015 року;

Швеція — із 12 листопада 2015 року;

Данія — із 4 січня 2016 року;

Франція — із 1 листопада 2018 року;

Норвегія — із 12 листопада 2021 року;

Італія — на кордоні зі Словенією із 21 жовтня 2023 року;

Польща — із 7 липня 2025 року.

Що потрібно знати туристам

Повернення тимчасового контролю не означає, що на кожному пункті пропуску знову проводять повноцінну паспортну перевірку. Найчастіше йдеться про вибіркові перевірки. Тому багато людей, які подорожують автомобілем або потягом, можуть перетинати кордон без зупинок. Однак прикордонники мають право попросити документи в будь-якого мандрівника.

Громадянам країн ЄС та Шенгенської зони радять мати при собі чинний паспорт або національну ID-картку. Водійське посвідчення не замінює документ, який дає право перетинати кордон. Громадянам країн, що не входять до Євросоюзу, потрібно мати паспорт, а за необхідності — шенгенську візу або дозвіл на проживання. Це правило діє навіть для коротких поїздок до сусідньої країни.

Окремо варто врахувати можливі затримки. Водіям, пасажирам автобусів і поромів, які прямують через кордони з тимчасовим контролем, радять закладати додатковий час на дорогу. Отже, попри відсутність постійного паспортного контролю всередині Шенгенської зони, подорожі Європою й надалі можуть супроводжуватися перевірками. Перед поїздкою варто перевірити, чи діє контроль на конкретному маршруті, та обов'язково взяти із собою документи. Про це пише SchengenVisaInfo.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у Римі заявила, що зберегти Шенгенську зону можливо лише за умови захисту зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

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