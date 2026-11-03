Выборы в США-2026: Обама записал агитационный звонок в поддержку кандидата в Сенат — CNN

Бывший президент США Барак Обама записал автоматический агитационный звонок в поддержку демократа Абдула Эль-Сайеда, баллотирующегося в Сенат от штата Мичиган. В обращении он призвал избирателей поддержать кандидата, подчеркнув его позицию по вопросам доступного здравоохранения, рабочих мест и борьбы с влиянием крупного бизнеса. К финальной агитации за Эль-Сайеда также присоединилась бывшая вице-президент Камала Харрис.

Барак Обама присоединился к последнему этапу предвыборной кампании Абдула Эль-Сайеда в Мичигане. Бывший президент записал автоматическое телефонное обращение — так называемый «робозвонок», в котором попросил жителей штата отдать свой голос за кандидата от Демократической партии на выборах в Сенат США. «Я прошу вас поддержать Абдула Эль-Сайеда на выборах в Сенат Соединенных Штатов», — сказал Обама в своем обращении.

Он напомнил, что Эль-Сайед по профессии врач и выступает против влияния крупных корпораций на политику. По словам экс-президента, кандидат стремится создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, улучшать систему здравоохранения и снижать расходы для американцев.

Отдельно Обама обратил внимание на то, что Эль-Сайед не принимал денег от корпораций для своей кампании. Он также подчеркнул позицию кандидата по вопросу доступа к медицинской помощи. «Абдул никогда не брал корпоративных денег. Он понимает, что здравоохранение — это право человека, и считает, что мы должны инвестировать в собственную страну, а не тратить деньги на бесконечные войны», — заявил Обама. В команде Эль-Сайеда подтвердили, что такой звонок действительно был. Копию записи получил телеканал CNN.

К агитации присоединилась и Камала Харрис

Обама — не единственный известный представитель Демократической партии, поддержавший кандидата. Бывшая вице-президент США Камала Харрис также записывала автоматические телефонные обращения в его пользу. Это часть заключительного этапа кампании Эль-Сайеда, который пытается заручиться поддержкой избирателей Мичигана перед голосованием. Поддержка бывшего президента и экс-вицепрезидента должна укрепить его позиции в последние часы перед выборами.

Абдул Эль-Сайед — врач и представитель прогрессивного крыла Демократической партии. В своей кампании он делает акцент на доступном здравоохранении, экономической справедливости и ограничении влияния крупных корпораций на политические решения. Таким образом, накануне голосования в Сенат кандидат получил публичную поддержку двух влиятельных демократов, которые обратились непосредственно к избирателям Мичигана. Об этом пишет CNN.

В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

В США начался день промежуточных выборов в Конгресс. Демократы надеются получить контроль над обеими палатами — Палатой представителей и Сенатом, тогда как республиканцы пытаются удержать свои позиции. Голосование уже началось в нескольких штатах, но не обошлось без проблем на избирательных участках, непогоды и повышенного внимания к безопасности избирательного процесса.

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