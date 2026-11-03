Вибори у США-2026: Обама записав агітаційний дзвінок на підтримку кандидата в Сенат — CNN

Колишній президент США Барак Обама записав автоматичний агітаційний дзвінок на підтримку демократа Абдула Ель-Сайєда, який балотується до Сенату від штату Мічиган. У зверненні він закликав виборців підтримати кандидата, наголосивши на його позиції щодо доступної медицини, робочих місць і боротьби з впливом великого бізнесу. До фінальної агітації за Ель-Сайєда також долучилася колишня віцепрезидентка Камала Гарріс.

Барак Обама долучився до останнього етапу передвиборчої кампанії Абдула Ель-Сайєда в Мічигані. Колишній президент записав автоматичне телефонне звернення — так званий рободзвінок, у якому попросив жителів штату віддати голос за демократичного кандидата на виборах до Сенату США. «Я прошу вас підтримати Абдула Ель-Сайєда на виборах до Сенату Сполучених Штатів», — сказав Обама у своєму зверненні.

Він нагадав, що Ель-Сайєд за фахом лікар і виступає проти впливу великих корпорацій на політику. За словами експрезидента, кандидат прагне створювати добре оплачувані робочі місця, покращувати систему охорони здоров'я та знижувати витрати для американців.

Окремо Обама звернув увагу на те, що Ель-Сайєд не приймав грошей від корпорацій для своєї кампанії. Він також наголосив на позиції кандидата щодо доступу до медичної допомоги. «Абдул ніколи не брав корпоративних грошей. Він розуміє, що охорона здоров'я — це право людини, і вважає, що ми маємо інвестувати у власну країну, а не витрачати гроші на нескінченні війни», — заявив Обама. У команді Ель-Сайєда підтвердили, що такий дзвінок справді був. Копію запису отримав телеканал CNN.

До агітації долучилася і Камала Гарріс

Обама — не єдиний відомий представник Демократичної партії, який підтримав кандидата. Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс також записувала автоматичні телефонні звернення на його користь. Це частина фінального етапу кампанії Ель-Сайєда, який намагається заручитися підтримкою виборців Мічигану перед голосуванням. Підтримка колишнього президента та ексвіцепрезидентки має посилити його позиції в останні години перед виборами.

Абдул Ель-Сайєд — лікар і представник прогресивного крила Демократичної партії. У своїй кампанії він робить акцент на доступній медицині, економічній справедливості та обмеженні впливу великих корпорацій на політичні рішення. Таким чином, напередодні голосування до Сенату кандидат отримав публічну підтримку двох впливових демократів, які звернулися безпосередньо до виборців Мічигану. Про це пише CNN.

Експрезидент США Барак Обама виступив на передвиборчому мітингу в Детройті, штат Мічиган, на підтримку кандидата від Демократичної партії до Сенату Абдула Ель-Сайєда. Захід у школі Cass Technical відбувся в перший день дострокового голосування у штаті, повідомляє The Guardian.

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

У США розпочався день проміжних виборів до Конгресу. Демократи сподіваються здобути контроль над обома палатами — Палатою представників і Сенатом, тоді як республіканці намагаються втримати свої позиції. Голосування вже стартувало в кількох штатах, але не обійшлося без проблем на дільницях, негоди та підвищеної уваги до безпеки виборчого процесу.

Читай нас у