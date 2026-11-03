Экономические проблемы, высокие цены на топливо и миграционная политика стали одними из главных причин, по которым жители Мичигана пришли голосовать на промежуточных выборах в США. Двое избирателей из городка Макомб недалеко от Детройта рассказали CNN, что недовольны ситуацией в стране и надеются на серьезные изменения после голосования.

В день выборов журналисты CNN пообщались с жителями Макомба — городка к северу от Детройта, штат Мичиган. Двое избирателей рассказали, что решили прийти на избирательные участки, поскольку хотят перемен в стране и не поддерживают нынешний курс американских властей.

62-летний Арнесс Роджерс раскритиковал политику президента Дональда Трампа. По его словам, экономическая ситуация ухудшается, цены на бензин остаются высокими, а люди уже долгое время сталкиваются с проблемами на рынке труда. «Так плохо ещё никогда не было», — сказал мужчина журналистам.

Он отметил, что в течение последних двух лет, с тех пор как Трамп находится у власти, страна теряет рабочие места. Роджерс также переживает за будущее своего предприятия, входящего в так называемую «большую тройку» американского автомобилестроения. Речь идет о трёх крупнейших автопроизводителях США, а именно General Motors, Ford и Stellantis.

По словам мужчины, работа его компании зависит от поставок запчастей из Канады. Поэтому торговые споры и конфликты администрации Трампа с другими странами вызывают у него дополнительную тревогу. «Цены на бензин высокие. Экономика в ужасном состоянии. В течение последних двух лет, с тех пор как он занимает этот пост, мы теряем рабочие места. Надеюсь, моя компания сможет продолжать работать, ведь мы получаем запчасти из Канады. Он ссорится со всеми, и то, что сейчас происходит в США, просто ужасно. Ситуация пугает», — рассказал Роджерс.

Избирателей волнуют инфляция, миграция и война с Ираном

Другой житель Макомба, Хейден Мендес, сообщил, что голосует за кандидата от Демократической партии в Сенат Абдула Эль-Сайеда. Также он поддерживает других кандидатов, которые, по его мнению, могут помочь изменить ситуацию в стране.

Среди наиболее важных для себя тем Мендес назвал инфляцию, иммиграцию и войну с Ираном. Он считает, что США нуждаются в серьезных изменениях, а вновь избранные представители власти должны сосредоточиться на потребностях обычных американцев. «Я просто считаю, что ситуация вообще не должна была доходить до такого. Но надеюсь, что те, кто сегодня победит, действительно будут заботиться об американцах и принимать решения в их интересах, а не делать всё ещё хуже», — сказал Мендес. По его словам, избиратели ожидают от политиков не только предвыборных обещаний, но и реальных решений, которые помогут преодолеть проблемы внутри страны.

Выборы на фоне недовольства политикой властей

Оба собеседника CNN говорили о стремлении к переменам, хотя каждый из них сосредоточился на разных проблемах. Для Роджерса главными стали экономика, цены на топливо, рабочие места и неопределенность для американского бизнеса. Мендес, помимо экономических вопросов, обратил внимание на миграционную политику и войну с Ираном.

Их оценки отражают личные настроения двух избирателей, с которыми пообщались журналисты, и не могут сами по себе показать позицию всех жителей Мичигана. В то же время эти беседы показывают, что для части американцев внутренние экономические проблемы и решения администрации Трампа стали важными факторами при голосовании. Об этом пишет CNN.

В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

В США начался день промежуточных выборов в Конгресс. Демократы надеются получить контроль над обеими палатами — Палатой представителей и Сенатом, тогда как республиканцы пытаются удержать свои позиции. Голосование уже началось в нескольких штатах, но не обошлось без проблем на избирательных участках, непогоды и повышенного внимания к безопасности избирательного процесса.

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