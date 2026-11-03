Вибори у США-2026: Дорогий бензин і втрата роботи підштовхнули американців до змін — CNN

Економічні проблеми, високі ціни на пальне та міграційна політика стали одними з головних причин, через які жителі Мічигану прийшли голосувати на проміжних виборах у США. Двоє виборців із містечка Макомб неподалік Детройта розповіли CNN, що незадоволені ситуацією в країні та сподіваються на серйозні зміни після голосування.

У день виборів журналісти CNN поспілкувалися з жителями Макомба — містечка на північ від Детройта, штат Мічиган. Двоє виборців розповіли, що вирішили прийти на дільниці, оскільки хочуть змін у країні та не підтримують нинішній курс американської влади.

62-річний Арнесс Роджерс розкритикував політику президента Дональда Трампа. За його словами, економічна ситуація погіршується, ціни на бензин залишаються високими, а люди вже тривалий час стикаються з проблемами на ринку праці. «Так погано ще ніколи не було», — сказав чоловік журналістам.

Він зазначив, що протягом останніх двох років, відколи Трамп перебуває при владі, країна втрачає робочі місця. Роджерс також переживає за майбутнє свого підприємства, яке належить до так званої «великої трійки» американського автомобільного виробництва. Йдеться про трьох найбільших автовиробників США, а саме General Motors, Ford і Stellantis.

За словами чоловіка, робота його компанії залежить від постачання деталей із Канади. Тому торговельні суперечки та конфлікти адміністрації Трампа з іншими країнами викликають у нього додаткове занепокоєння. «Ціни на бензин високі. Економіка жахлива. Протягом останніх двох років, відколи він обіймає посаду, ми втрачаємо робочі місця. Сподіваюся, моя компанія зможе продовжувати працювати, адже ми отримуємо деталі з Канади. Він свариться з усіма, і те, що зараз відбувається у США, просто жахливо. Ситуація лякає», — розповів Роджерс.

Виборців хвилюють інфляція, міграція та війна з Іраном

Інший житель Макомба, Гейден Мендес, повідомив, що голосує за кандидата від Демократичної партії до Сенату Абдула Ель-Сайєда. Також він підтримує інших кандидатів, які, на його думку, можуть допомогти змінити ситуацію в країні.

Серед найважливіших для себе тем Мендес назвав інфляцію, імміграцію та війну з Іраном. Він вважає, що США потребують серйозних змін, а новообрані представники влади мають зосередитися на потребах звичайних американців. «Я просто вважаю, що ситуація взагалі не мала доходити до такого. Але сподіваюся, що ті, хто сьогодні переможе, справді дбатимуть про американців і ухвалюватимуть рішення в їхніх інтересах, а не робитимуть усе ще гіршим», — сказав Мендес. За його словами, виборці очікують від політиків не лише передвиборчих обіцянок, а й реальних рішень, які допоможуть подолати проблеми всередині країни.

Вибори на тлі невдоволення політикою влади

Обидва співрозмовники CNN говорили про бажання змін, хоча кожен із них зосередився на різних проблемах. Для Роджерса головними стали економіка, ціни на пальне, робочі місця та невизначеність для американського бізнесу. Мендес, крім економічних питань, звернув увагу на міграційну політику та війну з Іраном.

Їхні оцінки відображають особисті настрої двох виборців, з якими поспілкувалися журналісти, і не можуть самі по собі показати позицію всіх жителів Мічигану. Водночас ці розмови демонструють, що для частини американців внутрішні економічні проблеми та рішення адміністрації Трампа стали важливими чинниками під час голосування. Про це пише CNN.

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

У США розпочався день проміжних виборів до Конгресу. Демократи сподіваються здобути контроль над обома палатами — Палатою представників і Сенатом, тоді як республіканці намагаються втримати свої позиції. Голосування вже стартувало в кількох штатах, але не обійшлося без проблем на дільницях, негоди та підвищеної уваги до безпеки виборчого процесу.

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