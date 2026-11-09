В Угорщині повідомили про затримання брата Віктора Орбана

В Угорщині повідомили про затримання Арона Орбана — брата колишнього прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Його підозрюють у торгівлі людьми, однак правоохоронці поки не підтвердили ані самого затримання, ані його підстав. Віктор Орбан уже відреагував на ситуацію та назвав її політичним переслідуванням.

За попередніми даними, брата колишнього прем’єра затримали в межах справи про торгівлю людьми. Водночас офіційного підтвердження від правоохоронців наразі немає. Поліція також не повідомляла, які саме обставини стали підставою для можливого затримання.

На ситуацію вже відреагував Віктор Орбан. Він заявив, що вважає цю справу спробою відвернути увагу від іншого скандалу, пов’язаного з роботою уряду. За його словами, того самого дня влада мала пояснити Комітету з питань національної безпеки обставини шпигунського скандалу. «Сьогодні уряд має дати пояснення Комітету з питань національної безпеки щодо шпигунського скандалу. Це зведення рахунків є відволікаючим маневром. Те, що відбувається в Угорщині, — це не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків», — написав Орбан у соцмережах.

Він також згадав Управління державної безпеки Угорщини, відоме як ÁVH, і звинуватив владу у використанні силових структур проти політичних опонентів. «Щоразу, коли уряд опиняється в незручному становищі, втручається ÁVH. Мета цієї брудної гри — усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему. Ціллю є я, а мій брат — лише пішак», — заявив колишній прем’єр.

Водночас ім’я Арона Орбана вже раніше згадували в журналістському розслідуванні щодо можливих зловживань під час оформлення дозволів на проживання для іноземців. Йшлося про схему, за якою громадяни інших країн могли отримувати документи для перебування в Угорщині на підставі працевлаштування. Зокрема, угорське видання Telex писало, що пов’язані з Арона Орбаном бізнес-структури могли допомагати громадянам В’єтнаму приїжджати до країни.

У матеріалі згадували компанію Multi Shoot Zrt. За інформацією журналістів, вона реєструвала громадян В’єтнаму на дводенний курс із надання першої допомоги в Університеті Печа. Таке навчання, як припускали автори розслідування, могло допомагати заявникам отримувати шенгенські візи. Крім того, у публікації йшлося, що Арон Орбан звертався до урядового уповноваженого з проханням прискорити розгляд окремих заявок на отримання віз.

Наразі правоохоронці не підтвердили інформацію про затримання Арона Орбана та не оприлюднили офіційних подробиць справи. Тому повідомлення про його затримання і можливу причетність до торгівлі людьми поки залишаються непідтвердженими. Про затримання Арона Орбана повідомляє видання Daily News Hungary. Про це також написав у соцмережах чинний глава угорського уряду Петер Мадяр, пославшись на інформацію місцевих медіа.

Молодший брат колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арон наприкінці березня 2026 року намагався організувати перехоплення в Австрії ще одного українського вантажу з грошима. Це сталося після затримання в Угорщині українських інкасаторів Ощадбанку.

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