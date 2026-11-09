В Венгрии сообщили о задержании брата Виктора Орбана

В Венгрии сообщили о задержании Арона Орбана — брата бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Его подозревают в торговле людьми, однако правоохранительные органы пока не подтвердили ни само задержание, ни его основания. Виктор Орбан уже отреагировал на ситуацию и назвал её политическим преследованием.

По предварительным данным, брата бывшего премьера задержали в рамках дела о торговле людьми. В то же время официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет. Полиция также не сообщала, какие именно обстоятельства послужили основанием для возможного задержания.

На ситуацию уже отреагировал Виктор Орбан. Он заявил, что считает это дело попыткой отвлечь внимание от другого скандала, связанного с работой правительства. По его словам, в тот же день власти должны были объяснить Комитету по вопросам национальной безопасности обстоятельства шпионского скандала. «Сегодня правительство должно дать объяснения Комитету по вопросам национальной безопасности относительно шпионского скандала. Эта сведение счетов — отвлекающий маневр. То, что происходит в Венгрии, — это не привлечение к ответственности, а сведение счетов», — написал Орбан в соцсетях.

Он также упомянул Управление государственной безопасности Венгрии, известное как ÁVH, и обвинил власти в использовании силовых структур против политических оппонентов. «Каждый раз, когда правительство оказывается в затруднительном положении, вмешивается ÁVH. Цель этой грязной игры — устранить политических оппонентов и установить однопартийную систему. Мишенью являюсь я, а мой брат — лишь пешка», — заявил бывший премьер.

В то же время имя Арона Орбана уже ранее упоминалось в журналистском расследовании о возможных злоупотреблениях при оформлении видов на жительство для иностранцев. Речь шла о схеме, по которой граждане других стран могли получать документы на пребывание в Венгрии на основании трудоустройства. В частности, венгерское издание Telex писало, что связанные с Ароном Орбаном бизнес-структуры могли помогать гражданам Вьетнама приезжать в страну.

В материале упоминалась компания Multi Shoot Zrt. По информации журналистов, она регистрировала граждан Вьетнама на двухдневный курс по оказанию первой помощи в Университете Печи. Такое обучение, как предполагали авторы расследования, могло помогать заявителям получать шенгенские визы. Кроме того, в публикации говорилось, что Арон Орбан обращался к правительственному уполномоченному с просьбой ускорить рассмотрение отдельных заявок на получение виз.

На данный момент правоохранительные органы не подтвердили информацию о задержании Арона Орбана и не обнародовали официальных подробностей дела. Поэтому сообщения о его задержании и возможной причастности к торговле людьми пока остаются неподтвержденными. О задержании Арона Орбана сообщает издание Daily News Hungary. Об этом также написал в соцсетях действующий глава венгерского правительства Петер Мадьяр, сославшись на информацию местных СМИ.

Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арон в конце марта 2026 года пытался организовать перехват в Австрии еще одного украинского груза с деньгами. Это произошло после задержания в Венгрии украинских инкассаторов Ощадбанка.

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