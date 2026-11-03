Мерц пообещал Украине дополнительную помощь для ПВО и энергетики до зимы

Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 3 ноября объявил о намерении Германии продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине, сосредоточившись на укреплении противовоздушной обороны и восстановлении энергетического сектора.

Немецкая сторона уже приступила к реализации соответствующих программ и планирует предоставить дополнительный пакет зимней помощи ещё до конца 2026 года.

Помимо правительственных мер, Фридрих Мерц отметил готовность немецкого бизнеса присоединиться к поддержке Украины, подчеркнув важность углубления двустороннего экономического сотрудничества. Конкретные шаги и проекты взаимодействия по восстановлению украинской инфраструктуры планируется обсудить 20 ноября в ходе девятого Немецко-украинского экономического форума в Берлине.

Источник: Укринформ.

В настоящее время Германия обсуждает с рядом государств возможность дополнительных поставок систем противовоздушной обороны для Украины. Также в середине ноября Берлин примет новую встречу «коалиции желающих», в ходе которой партнеры обсудят дальнейшую поддержку Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября прибыл с визитом в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Визит украинского лидера официально подтвердили в немецком правительстве.

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